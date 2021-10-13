ABD: Suriye'deki saldırıyı kınıyor, öldürülen Türk polislerin ailelerine başsağlığı diliyoruz

ABD, Suriye'de Pazar günü düzenlenen iki Türk özel harekat polisinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price günlük basın brifinginde, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıyı kınıyoruz. Suriye'de öldürülen Türk polislerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Ned Price, Suriye'de ateşkes hatlarının muhafaza edilmesi ve sınır ötesi saldırıların durdurulmasının önemini vurguladıklarını söyledi.

Price, "Suriye'de istikrarın tesisi için, tüm tarafların ateşkes bölgelerine riayet etmesi ve sorunun siyasi çözümü için çaba harcamaları hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var" diyen Price, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz."

Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili olarak ABD Kongresi'ne bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

Özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Azez'de zırhlı araca güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda yaşamlarını yitirmişlerdi.

Saldırıda iki özel harekat polisinin de yaralanmış; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cihat Şahin ve Fatih Doğan için "PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler" demişti.

Erdoğan: En kısa sürede sorunun çözümü için gereken adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye düzenlenen saldırılara tahammülün kalmadığını söylemişti.

Erdoğan, "En kısa sürede bu sorunun çözümü için gereken adımları atacağız" demişti.