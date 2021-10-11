ABD Donanması'nda görevli mühendis ve eşi, 'nükleer sırları satmakla' suçlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

ABD Donanması'nda görevli mühendis ve eşi, 'nükleer sırları satmakla' suçlanıyor

BBC - Haberler | Dünya
ABD Donanması'nda görevli mühendis ve eşi, 'nükleer sırları satmakla' suçlanıyor

ABD Donanması'nda görevli bir nükleer mühendis ve eşi, ülkenin nükleer sırlarını yabancı bir ülkeye satmaya çalıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

ABD Donanması'nda görevli bir nükleer mühendis ve eşi, ülkenin nükleer sırlarını yabancı bir ülkeye satmaya çalıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Jonathan Toebbe ve Diana Toebbe, yarın yargıç karşısına çıkacak.

Amerikan Adalet Bakanlığı, Cumartesi günü West Virginia eyaletinde gözaltına alınan çiftin, Atom Enerjisi Yasası'nı ihlal etmekle suçlandıklarını açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI), başarılı operasyonu nedeniyle övdü.

Amerikan Savunma Bakanlığı ise (Pentagon) konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

'Hafıza kartları, sakız kutularında saklandı'

FBI'ın 42 yaşındaki Jonathan Toebbe ile 45 yaşındaki Diana Toebbe'yi, bir yıldır takip ettiği ortaya çıktı.

Jonathan Toebbe'nin, hassas bilgiler içeren hafıza kartlarını, 100 bin dolar değerinde kripto para karşılığı, kendisini yabancı bir devlet görevlisi olarak tanıtan bir FBI ajanına sattığı bildiriliyor.

Amerikan medyasındaki haberler e göre hafıza kartları, sakız kutularında saklandı.

Hazfıza kartları bir seferinde ise sandviç içine konarak teslim edildi.

Jonathan Toebbe'nin, ABD'nin nükleer savaş gemileri ve denizaltılarının tasarımları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğu belirtiliyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

BBC
Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan şehri ayağa kaldırdı

Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan şehri ayağa kaldırdı

 Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü

Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü

 Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki: Doğruları söylemiyorlar

Çavuşoğlu'ndan, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki: Doğruları söylemiyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seda Sayan Vladimir Putin Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Burak Sergen Tamer Karadağlı
Spor Cristiano Ali Koç Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Meral Akşener Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD Donanması'nda görevli mühendis ve eşi, 'nükleer sırları satmakla' suçlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 02:41:46. #1.12#