ABD Dışişleri: Osman Kavala çağrısı Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlıdır

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile yaşanan Osman Kavala gerilimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 18 Ekim'deki Kavala çağrılarının Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesiyle tutarlı olduğunu söyledi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Price "Biden yönetimi, ortak öncelikler üzerinde Türkiye ile işbirliği arayaşında" dedi.

Anlaşmazlıkları gidermek üzere herhangi bir NATO müttefikiyle olduğu gibi Türkiye ile de diyalog kurmaya devam edeceklerini belirten Price, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın Türkiye'de görevinin başında olduğunu aktardı.

ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın Türkiye büyükelçileri, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunu dördüncü yılı olan 18 Ekim'de yayımladıkları ortak bildiriyle, Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu.

Bunun ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıklamıştı.

Erdoğan'ın sözleriyle birlikte artan gerilim ABD, Kanada ve Hollanda'nın Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne bağlı olduklarına dair yaptıkları açıklama sonrası azalmıştı. Almanya, Fransa, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya ise ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasını retweet etmişti.

Bu madde, kendilerini kabul eden ülkede görev yapan diplomatik yetkililerin "o ülkenin içişlerine karışmamakla yükümlü" olduğunu belirtiyor.

'41. m adde ye uygun olarak Türkiye ile ilişki kurmaya devam edeceğiz'

Basın toplantısında Price'a, Türk basınında, "ABD ve diğer ülkeler geri adım attı" şeklinde ifadelerinin yer aldığı hatırlatılarak, "Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına yönelik açıklamanın arkasında mısınız?" diye soruldu.

Price bu soruya, "18 Ekim'de yaptığımız açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlı olduğunun altını çizen bir açıklama yaptık. Küresel ölçekte insan haklarına saygı için hukukun üstünlüğünü yaygınlaştırmaya olan bağlılığımızı teyit ediyoruz" cevabını verdi.

Söz konusu tavırlarının sarsılmaz olduğunu vurgulayan Price, "41. maddeye uygun olarak Türkiye ile ilişki kurmaya devam edeceğiz" dedi.

Pazartesi akşamı Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, amaçlarının kriz çıkarmak olmadığını ifade etmiş ve "Amacımız Türkiye'nin onurunu, gururunu haysiyetini korumaktır. Bugün büyükelçiliklerden yapılan açıklamayla yanlışlıklarından geri dönülmüştür. Bu elçilerin artık daha dikkatli olacağına inanıyoruz" görüşünü dile getirmişti.

Erdoğan'ın son açıklamalarının "aydınlatıcı" olduğunu ifade eden Price, "Türk Hükümeti'nden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamasını istemeye devam edecek misiniz?" yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye bağlamında da insan hakları taleplerimize bağlıyız."

30-31 Ekim tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruyu ise Price, "Bu sorunun yanıtını Beyaz Saray'daki meslektaşlarıma bırakmalıyım" diyerek cevapladı.