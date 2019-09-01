Dünya Aba Güreşi Şampiyonası başladı
- Dünya Aba Güreşi Şampiyonası başladıHATAY - Hatay'da düzenlenen 10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası başladı.
- Dünya Aba Güreşi Şampiyonası başladı
HATAY - Hatay'da düzenlenen 10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası başladı.
Şampiyona, Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi Mersah Alanında gerçekleştiriliyor. Şampiyonada, 42 ülkeden 200 sporcu mücadele ediyor.
Mücadelelerin gece saatlerinde tamamlanması bekleniyor.