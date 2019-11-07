Dünya 5G teknolojisini tartışıyor; Çin 6G'nin temellerini atıyor

07.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:58

Dünyanın 5G teknolojisini tartıştığı bir dönemde Çin 6G teknolojisinin temellerini atmaya başladı. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı altıncı nesil mobil iletişim teknolojisi için araştırma ve eğitim takımlarının oluşturulduğunu açıkladı.



Pekin yönetimi ile eşgüdümlü yürütülecek çalışmalar üniversite, bilim kurumları ve şirketlerden gelen 37 yetkiliyi bir araya getirecek. Takımlar aynı zamanda 6G teknolojisi hakkında alınacak kararlarda da hükümete danışmanlık görevi verecek. Euronews.com'da Görüntüle