Dünya 3'üncüsü işitme engelli kareteci Volkan, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

ERZURUM (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda 3'üncü olan milli karateci Volkan Kardeşler, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Bronz madalya ile ülkesine dönen milli sporcu Volkan Kardeşler için Erzurum Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, antrenör Muhammed Çelebi ile olimpiyat şampiyonu judocu Erkan Esenboğa, başarılı sporcuyu çiçekle karşıladı.

Birdal Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Volkan Kardeşler'in kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Volkan ilimiz ve ülkemiz adına dünya arenasında kürsüye çıkmıştır. Kendisini başarısından ötürü tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra kendisi bize dünya şampiyonluğu sevincini yaşatır." ifadelerini kullandı.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri

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