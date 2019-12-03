Dünya 3.'sü engelli sporcunun hedefi dünya birinciliği

03.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:00

Sivas'ta eğitim gören görme engelli milli atlet Oğuz Akbulut, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda erkekler T12 kategorisi 400 metre finalinde dünya üçüncüsü oldu ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Oğuz Akbulut, erkekler T12 kategorisi 400 metre finalinde bronz madalya kazandı.



Şampiyonada piste çıkan görme engelli Akbulut, 400 metrede final mücadelesi verdi. Milli atlet, finali 48.99'luk derecesiyle üçüncü sırada tamamlarken, 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazandı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sivas'a dönen dereceli öğrenci Akbulut, antrenör Ertürk Yamen yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor.



"Doğuştan görme engelliyim"



Dünya üçüncüsü sporcu, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada hedefinin 2020 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak olduğunu söyledi. Akbulut, "Ben Tokat Erbaalıyım. 2010 yılında beri sürekli atletizmle ilgileniyorum. Sivas'a 2007'de geldim. Lise için gelmiştim ve halen Sivas'tayım. BESYO'da antrenörlük bölümü okudum ve şu anda yüksek lisans yapıyorum. 2012'de Avrupa üçüncülüğü, 2015'te dünya dördüncülüğü, 2017'de dünya üçüncülüğü, 2018'de Avrupa şampiyonluğu ve bu yılda dünya üçüncülüğü elde ettim. Ben doğuştan görme engelliyim. Yaklaşık yüzde 80 civarında bir engelim var. Geçtiğimiz ay Dubai'de yapılan Dünya Para Atletizm Şampiyonası'na katıldım ve orada Türkiye'mizi temsil ettim. Orada üçüncülük madalyası aldım. Bu derece ile 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandım. 2020 yılında önce Avrupa şampiyonası ve ardından 2020 Paralimpik Oyunları var Tokyo'da. Hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak. Rengi inşallah daha iyileri olacak. Güzel bir madalya alarak ülkemizi temsil edeceğim" dedi.



"Engelliler kendilerine inansınlar"



Engellilere de çağrıda bulunan Akbulut, "Spora ilkokulda beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesi ile başladım ama sürekli olarak 2010 yılında katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda, hazırlık kampına çağrıldım. Orada hocalarımın değerlendirmesi ile atletizme başladım ve halen devam etmekteyim. Ben burada engelli bir birey olarak, topluma ve milletimize faydalı işler yapmaya çalışıyorum. Kendi engelimizi aşmaya çalışıyorum. Bunu Türkiye ve dünya çapında madalyalar alarak, şampiyonalarda rekor kırarak ispatladığımı düşünüyorum. Bu bence engellilerin neler başarabileceğini ve istediği zaman her şeyi başarabileceğini gösteriyor. Engellilere buradan çağrım; kendilerine inansınlar, güvensinler ve topluma faydalı birey olmaya gayret etsinler" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA