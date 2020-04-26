HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Dünya 3 numarası Thiem, alt sıralardaki tenisçilere yardıma sıcak bakmıyor Açıklaması - Spor
Novak Djokoviç, Krone, Spor, Haber

Dünya 3 numarası Thiem, alt sıralardaki tenisçilere yardıma sıcak bakmıyor Açıklaması

Erkeklerde dünya 3 numarası Avusturyalı Dominic Thiem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirleri düşen alt sıralardaki tenisçilere yardım edeceğine, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi tercih ettiğini bildirdi.

26.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 26.04.2020 22:20
Dünya 3 numarası Thiem, alt sıralardaki tenisçilere yardıma sıcak bakmıyor Açıklaması

Erkeklerde dünya 3 numarası Avusturyalı Dominic Thiem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirleri düşen alt sıralardaki tenisçilere yardım edeceğine, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Ülkesinin Krone gazetesine konuşan 26 yaşındaki tenisçi, Novak Djokovic'in alt sıradaki tenisçiler için oluşturduğu destek fonuna para yatırmayacağını duyurdu.

Thiem, "Dürüst olmak gerekirse, düşük sıradaki tenisçiler dahil hiçbir oyuncunun hayatta kalma savaşı verdiğini düşünmüyorum. Hiçbiri açlıktan ölmeyecek." ifadelerini kullandı.

Alt sıradaki tenisçilere yardım etmek için sebep göremediğini aktaran Thiem, "Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insan veya organizasyonlara para vermeyi tercih ederim." şeklinde görüş belirtti.

Novak Djokovic, alt sıralarda yer alan tenisçilerin turnuvaların iptal olmasıyla gelirlerinin durduğuna dikkat çekmiş, Roger Federer ve Rafael Nadal ile yardım fonu oluşturduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Brezilyalı Ronaldo'nun koronavirüs mektubunda dikkat çeken detay Spor
Brezilyalı Ronaldo'nun koronavirüs mektubunda dikkat çeken detay
Galatasaray'a Babel'den müjdeli haber! Takımda kalıyor Spor
Galatasaray'a Babel'den müjdeli haber! Takımda kalıyor
Jurgen Klopp, Mbappe'yi babasından istedi Spor
Jurgen Klopp, Mbappe'yi babasından istedi
Bilim Kurulu'ndan oynanması düşünülen maçlar için sosyal mesafe uyarısı Spor
Bilim Kurulu'ndan oynanması düşünülen maçlar için sosyal mesafe uyarısı
Edin Visca, gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye geliyor Spor
Edin Visca, gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye geliyor
Terim istedi! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor Spor
Terim istedi! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Turgut Özal Semih Yalçın Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Murat Boz Ebru Şallı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Ambulans Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Dünya 3 numarası Thiem, alt sıralardaki tenisçilere yardıma sıcak bakmıyor Açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 22:25:54. #1.14#
title