Dünya, 3 milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı bir 'su gezegeni' miydi?

04.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:41

Bilim insanları Dünya'nın 3 milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı bir "su gezegeni" olabileceğine dair kanıtlar buldu.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, çalışmalarını Avustralya'da kuzeybatısında bulunan Panorama bölgesinde gerçekleştirdi. 3,24 milyar yıl öncesinde okyanus altında olan bu bölge, araştırmacılara bu dönemin Dünya'sı hakkında ipuçları verdi. Euronews.com'da Görüntüle