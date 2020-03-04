Dünya, 3 milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı bir 'su gezegeni' miydi?
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Dünya, 3 milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı bir 'su gezegeni' miydi?

Bilim insanları Dünya'nın 3 milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı bir "su gezegeni" olabileceğine dair kanıtlar buldu

04.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:41
Dünya, 3 milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı bir 'su gezegeni' miydi?

Bilim insanları Dünya'nın 3 milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı bir "su gezegeni" olabileceğine dair kanıtlar buldu.


Amerika Birleşik Devletleri'nin Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, çalışmalarını 'da kuzeybatısında bulunan Panorama bölgesinde gerçekleştirdi. 3,24 milyar yıl öncesinde okyanus altında olan bu bölge, araştırmacılara bu dönemin Dünya'sı hakkında ipuçları verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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