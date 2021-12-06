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Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası yarın Mısır'da başlıyor

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası yarın Mısır'da başlıyor

Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası yarın Mısır'da başlıyor.

Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası yarın Mısır'da başlıyor.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi milli bilardocular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil edecek.

Dünyanın en iyi 48 bilardo sporcusunun yarışacağı organizasyon, 11 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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