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Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası

Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Milli bilardocu Murat Naci Çoklu, Mısır'da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Milli bilardocu Murat Naci Çoklu, Mısır'da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şarm El-Şeyh şehrinde devam eden şampiyonada milli bilardocu Murat Naci Çoklu, yarı finalde karşılaştığı İtalyan Marco Zanetti'yi 50-47 yenerek adını finale yazdırdı.

Milli sporcu finalde Dick Jaspers-Martin Horn maçının galibi ile karşılaşacak.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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