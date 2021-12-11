Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Milli bilardocu Murat Naci Çoklu, Mısır'da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Milli bilardocu Murat Naci Çoklu, Mısır'da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şarm El-Şeyh şehrinde devam eden şampiyonada milli bilardocu Murat Naci Çoklu, yarı finalde karşılaştığı İtalyan Marco Zanetti'yi 50-47 yenerek adını finale yazdırdı.
Milli sporcu finalde Dick Jaspers-Martin Horn maçının galibi ile karşılaşacak.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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