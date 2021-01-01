Dünya 2021'e Kovid-19 tedbirleriyle girerken salgının çıktığı Vuhan'da halk sokaklara akın etti
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Dünya 2021'e Kovid-19 tedbirleriyle girerken salgının çıktığı Vuhan'da halk sokaklara akın etti

01.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:08
Dünya 2021'e Kovid-19 tedbirleriyle girerken salgının çıktığı Vuhan'da halk sokaklara akın etti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde halk, yeni yılı sokaklarda karşıladı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde halk, yeni yılı sokaklarda karşıladı.

Strait Times'ın haberine göre, Kovid-19'un çıkış noktası olan Vuhan'da kalabalık, yılbaşı kutlamaları düzenledi.

Dünya yeni yıla sıkı Kovid-19 tedbirleri altında girerken, salgının başladığı Vuhan'da binlerce kişi yılbaşı kutlamalarına katıldı.

Vuhan belediye binası önü ve kentin belirli noktalarında bir araya gelen halk, gökyüzüne balonlar bırakarak çeşitli eğlencelerle yeni yılı karşıladı.

Kutlamalara katılanların çoğunun maske taktığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çok sayıda ülkede toplu yılbaşı etkinlikleri yasaklanırken, Vuhan'daki yeni yıl kutlamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 71 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 67 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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