Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında Mısır'ı 3-2 yendi.
Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında Mısır'ı 3-2 yendi.
Milli takım, Meksika'nın Durango kentindeki Del Pueblo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, 25-18, 25-10, 21-25, 20-25 ve 15-10'luk setlerle kazandı.
Grupta 4 maçta 3 galibiyeti bulunan ay-yıldızlılar, son 16 turuna yükselmeyi başardı. Grubu ilk 2'de bitirmeyi garantileyen Türkiye'nin sıralaması İtalya'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın ardından belli olacak.
Son 16 turu maçları 26-27 Eylül tarihlerinde oynanacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri