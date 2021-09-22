Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.
Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.
Milli takım, Meksika'nın Durango kentindeki Del Pueblo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, 22-25, 23-25 ve 19-25'lik setlerle kaybetti ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında yarın Mısır ile karşılaşacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri