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Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Peru'yu 3-0 yendi.

Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Peru'yu 3-0 yendi.

Milli takım, Meksika'nın Durango kentindeki Del Pueblo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, 25-13, 25-21 ve 25-10'luk setlerle kazandı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 3. maçında yarın İtalya ile karşılaşacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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