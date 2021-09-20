Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.
Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.
Milli takım, Meksika'nın Durango kentindeki Del Pueblo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, 25-15, 25-21 ve 25-18'lik setlerle kazandı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki 2. maçında yarın Peru ile karşılaşacak.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri