Dünür cinayeti şüphelisi adliyede
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Dünür cinayeti şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel

İZMİT'te, kızı ile damadını barıştırmak için gelen dünürü Murat Geçer'i (45) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yaşar Lekesiz (39), adliyeye sevk edildi.

İZMİT'te, kızı ile damadını barıştırmak için gelen dünürü Murat Geçer'i (45) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yaşar Lekesiz (39), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta meydana geldi. Oğlu ile dini nikahlı olan gelinini barıştırmak için dünürünün evine giden Murat Geçer, gelinin babası Yaşar Lekesiz ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Lekesiz, mutfaktan aldığı bıçakla dünürü Murat Geçer'i göğsünden bıçakladı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Murat Geçer hayatını kaybederken, Yaşar Lekesiz polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan Yaşar Lekesiz, kızı ile Murat Geçer'in oğlunun dini nikahlı olduğunu, damadıyla sorunlar yaşayan kızının evine geldiğini, tartışma sırasında Geçer'i bıçakladığını söylediği öğrenildi. Yaşar Lekesiz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Dünür cinayeti şüphelisi adliyede
Dünür cinayeti şüphelisi adliyede
Dünür cinayeti şüphelisi adliyede
Dünür cinayeti şüphelisi adliyede
Dünür cinayeti şüphelisi adliyede
Dünür cinayeti şüphelisi adliyede
Dünür cinayeti şüphelisi adliyede
Dünür cinayeti şüphelisi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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