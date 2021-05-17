Dünürü tarafından bıçaklanan şahıs öldü
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Dünürü tarafından bıçaklanan şahıs öldü

Dünürü tarafından bıçaklanan şahıs öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oğlu ile boşanma aşamasında olan gelininin babası tarafından bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oğlu ile boşanma aşamasında olan gelininin babası tarafından bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası Murat Geçer ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L.'nin (45) evine giden şahıs, evin önünde iddialara göre küfür ederek, Yaşar L.'nin evinin kapısının camını kırdı. Evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkan Yaşar L., Murat Geçer'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Geçer kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yakınları Murat Geçer'i kendi araçları ile İzmit'teki özel bir hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Yaşar L.'yi gözaltına aldı. Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Geçer, yaşamını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Dünürü tarafından bıçaklanan şahıs öldü
Dünürü tarafından bıçaklanan şahıs öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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