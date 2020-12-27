Dünürler arasında çıkan "altın isteme" kavgasında 2 kişi yaralandı

Samsun'da dünürler arasında "altın isteme" yüzünden çıkan kavgada gelinin anne ve babası yaralandı.

Samsun'da dünürler arasında "altın isteme" yüzünden çıkan kavgada gelinin anne ve babası yaralandı.

İddiaya göre, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde A.D. ile imam nikahlı eşi O.T. yaklaşık 2 ay birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. Gelin A.D'nin annesi H.T. (48) ile imam nikahlı eşi A.B. (50), damat O.T'nin babası Y.T'nin evine giderek düğünde takılan altınları istedi.

Dünürler arasında çıkan tartışma üzerine damadın babası Y.T, tabancasıyla ateş ederek gelinin annesi H.T. ile babası A.B'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun