Dunpy Valorant hakkında soruları cevapladı!

Riot Games Türkiye'de Topluluk Yöneticisi olarak çalışan Bahadır Güven diğer bir deyişle Dunpy Valorant hakkındaki sorulardan bazılarını cevapladı.

Geçtiğimiz günlerde "ubeka"nın Twitch yayınına konuk olan Dunpy ve LEGOO haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url= ile takipçilerinden yayında sorulmasını istedikleri soruları yorum olarak belirtmelerini istedi.

Perşembe günü yapılan yayında ise LEGOO ve UBEKA tarafından Dunpy'ye birçok soru yöneltildi. Yayın sırasında sorulamayan birkaç soruyu ise Dunpy yayın sonrasında paylaştığı Tweet ile cevaplamış oldu. Biz de sizler için bu soruları ve cevaplarını derledik.

Ranked maçlara da pause gelecek mi?

Gerek profesyonel oyuncular gerek Riot Destek ekibine yazılan biletlerden bunun çokça istendiği biliniyor. Ancak "pause" sisteminin ne zaman geleceği belirsiz.

Oynamak istemediğimiz haritayı "dodgle"layınca harita oynanmış sayılıyor mu?

Dunpy'nin belirttiğine göre böyle bir şey yaparsanız harita oynanmış sayılmıyor. Şunu da belirtmekte fayda var: Yeni gelecek güncelleme ile harita dodge'larsanız "Rank Puan" sisteminden biraz puan kesintisi yapılacak.

Mouse Acceleration oyuna eklenecek mi?

Bu konunun da Riot tarafından değerlendirme altında olduğunu belirten Dunpy, aksiyona ne zaman geçeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Umuyoruz ki sizler için de cevapsız kalan sorular cevap bulabilmiştir.

Kaynak: Playerbros