Dungeons & Dragons: Dark Alliance sistem gereksinimleri açıklandı!

16 Mart tarihinde çıkan ve oynanış videoları çekilen Dungeons & Dragons: Dark Alliance sistem gereksinimleri belli oldu. Özellikle yayınlanan oynanış videolarıyla gözleri üzerine çeken Dungeons & Dragons: Dark Alliance oyunu 22 Haziran tarihinde piyasaya sunulacaktır. PC, PS4, PS4, Xbox ve Xbox One için bu oyunun geliştirildi ve bu cihazlardan oyuna erişebileceksiniz.Oyunun steam sayfasının açılmasıyla birlikte oyun hakkında daha detaylı bilgilerde ortaya çıkmış oldu

Dungeons & Dragons: Dark Alliance 22 Haziran'da çıkacak

D&D masaüstü oyununu temel alan bu oyun, serinin 3. oyunu olma özelliğini taşımaktadır. Turque Games tarafından geliştirilmektedir. Oyunun en sevindirici yönlerinden birisi de online oynama imkanı sunmasıdır. Oyunu Pc versiyonunda oynamak için minimum sistem gereksinimleri şunlardır;

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: AMD FX 8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R7 360

Depolama: 50 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: 3.6GHz AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX Vega 56

Depolama: 50 GB

Kaynak: Playerbros