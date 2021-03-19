Dungeons & Dragons: Dark Alliance sistem gereksinimleri açıklandı!
16 Mart tarihinde çıkan ve oynanış videoları çekilen Dungeons & Dragons: Dark Alliance sistem gereksinimleri belli oldu.
16 Mart tarihinde çıkan ve oynanış videoları çekilen Dungeons & Dragons: Dark Alliance sistem gereksinimleri belli oldu. Özellikle yayınlanan oynanış videolarıyla gözleri üzerine çeken Dungeons & Dragons: Dark Alliance oyunu 22 Haziran tarihinde piyasaya sunulacaktır. PC, PS4, PS4, Xbox ve Xbox One için bu oyunun geliştirildi ve bu cihazlardan oyuna erişebileceksiniz.Oyunun steam sayfasının açılmasıyla birlikte oyun hakkında daha detaylı bilgilerde ortaya çıkmış oldu
Dungeons & Dragons: Dark Alliance 22 Haziran'da çıkacak
D&D masaüstü oyununu temel alan bu oyun, serinin 3. oyunu olma özelliğini taşımaktadır. Turque Games tarafından geliştirilmektedir. Oyunun en sevindirici yönlerinden birisi de online oynama imkanı sunmasıdır. Oyunu Pc versiyonunda oynamak için minimum sistem gereksinimleri şunlardır;
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşlemci: AMD FX 8320
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon R7 360
Depolama: 50 GB
Önerilen sistem gereksinimleri
İşlemci: 3.6GHz AMD Ryzen 5 3600
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX Vega 56
Depolama: 50 GB
Kaynak: Playerbros