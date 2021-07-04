Dungeons and Dragons Dark Alliance 1.03 Güncellemesi Yayınlandı

Dungeons and Dragons Dark Alliance güncellemesi, özellikle çok oyunculu ve kooperatif özelliklerinde oyunun genel deneyimini geliştirmekle ilgili.

güncellemesi, özellikle çok oyunculu ve kooperatif özelliklerinde oyunun genel deneyimini geliştirmekle ilgili.

Dungeons and Dragons Dark Alliance, hayranların beklediği gibi kusursuz bir oyun olmayabilir, ancak yine de eğlenceli bir deneyim, özellikle arkadaşlarınızla takım kurduğunuz ve kooperatif modunda oynadığınızda.

Dungeons and Dragons Dark Alliance

Bugün erken saatlerde, Dark Alliance'ın arkasındaki geliştiriciler, oyunun birden fazla bölümünü iyileştiren oyun için yeni bir güncelleme yayınladılar. Bu güncelleme, çok oyunculu gecikmeyi azaltacak ve kullanıcı arayüzü, kamera kilidi, ilerleme sistemi ve oyunun diğer önemli bölümleriyle ilgili bazı sorunları çözecektir.

Dungeons and Dragons Dark Alliance 1.03 Yama Notları

Çok oyunculu gecikmede iyileştirmeler.

Kelvin's Cairn'e döndükten sonra sesli sohbet etkin kalır.

Kamera kilidinde iyileştirmeler.

Kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler.

Düşmanlar tarafından yapılan ışınlanma saldırılarında iyileştirmeler.

Boss ölünce bir oyuncu yeniden doğduğunda ilerlemenin engellendiği durumlar düzeltildi.

Denge değişiklikleri ve bağlama iyileştirmeleri.

Dungeons & Dragons Dark Alliance, Baldur's Gate Dark Alliance'ın manevi halefidir. Oyun, zindanlardan çıkarken devasa yaratıklara karşı savaşmanız gereken karanlık bir dünyada geçiyor. Güçlü bir hikaye içermeyebilir, ancak düşük bütçeli bir oyun için oynanış eğlenceli olabilir.

Dungeons and Dragons Dark Alliance artık PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC'de mevcut. Xbox Game Pass aboneleri ücretsiz olarak oynayabilir. Ancak, satın almak isterseniz, PC için Steam'de 'dir.

Kaynak: Turkmmo