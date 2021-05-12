Dune Yazı Dizisi -5: Dune Tanrı İmparatoru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dune Yazı Dizisi -5: Dune Tanrı İmparatoru

Dune Yazı Dizisi -5: Dune Tanrı İmparatoru
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Merhaba değerli bilim kurgu severler.

Merhaba  değerli bilim kurgu severler. Dune yazı dizisinin beşinci bölümüyle karşınızdayım.  Bu yazımda serinin en az aksiyon içeren ama yönetim, siyaset ve güç ile ilgili derin tespitlerde bulunup seride ciddi bir zaman atlamasından sonrasını anlatan belki de bana göre serinin en ilginç (ve zor okunan) kitabını inceleyeceğim.

"Ne de olsa insan en azından tanıyıp bildiği bir şeytanı yeğler"

Dune Tanrı İmparatoru.

İkinci Leto'nun dönüşümünü başlatıp tacını Alia'dan almasının üzerinden 3.500 yıl geçmiştir. Leto artık kum solucanına olan dönüşünümünü neredeyse tamamlamış sadece yüzü ve elleri insan suretinde kalacak şekilde bir kum solucanına dönüşmüştür.

Bu dönemde bilindik evren artık hiç olmadığı kadar düzene kavuşmuş, baharatın üretimi ve dağıtımı Leto tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmekte olup, gezegenler arası seyahatler ve birçok gelişme Leto'nun isteği doğrultusunda sınırlandırılmıştır. Fremenlerse artık sadece temsili olarak varlığını sürdüren bir topluluk haline gelmiştir.

Bu zoraki düzen ve refah döneminde Leto kendi gen araştırmalarına ve sürekli kehanet olarak gördüğü Altın Yol'a dair çalışmalarına devam etmekte, bir taraftan da gelecek nesillere kendi görüşlerini doğru aktarabilmek için günlüklerine yaşadıklarını kendi bakış açısıyla kaydetmektedir.

Fakat Dune evreninde her zaman kontrol edilemeyen değişkenler söz konusu olmuştur. Bu seferki değişkenin ismi de 3 bin 500 yıl içinde Leto'nun emriyle yüzlerce kez gula olarak çoğaltılıp kendisine hizmet eden Duncan Idaho'dur. Büyük değişim kapıdadır.

"Ya onunla uzlaşır ya da öldürürüm"

Yazımın başında da değindiğim gibi serinin belli açılardan aksiyonu en az ve en zor okunan romanı olmasına rağmen taht oyunlarına ilgi duyan okuyucular için gerçekten cevher niteliğinde bir kitap ile karşı karşıyayız.

Leto'nun üstün güçleri, uzun ömrü ve kehanet yeteneği ile aslında kehanet olarak gördüğü binlerce yıla yayılan toplum mühendisliği projesinde (Altın Yol) başarıya ulaşmak için sadece kendisi açısından aldığı aksiyonlar sebebiyle yaşadığı yalnızlık, melankoli ve sıkıntı romanda çok iyi anlatılmış.

Okuyucu açısından bakacak olursak okuyup sindirmesi emek isteyen ama karşılığını da ziyadesiyle veren bir roman olduğunu söyleyebilirim.

Sağlıcakla Kalın.

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Faik Öztrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burak Sergen Kenan Doğulu
Spor Muslera Ali Koç Ozan Tufan Yılmaz Vural Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dune Yazı Dizisi -5: Dune Tanrı İmparatoru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:34:49. #1.16#

title