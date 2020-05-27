"Dünden Bugüne Yassıada" belgeseli (3) Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan ve bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılacak olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan ve bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılacak olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu. Müzenin içinde dev ekranda ziyaretçilere, o dönem Türk siyasi tarihinde ve Yassıada'da yaşananların anlatıldığı "Dünden Bugüne Yassıada" belgeseli izlettiriliyor. Kaynak: AA