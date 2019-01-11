Fantastik gerçekçilik tarzının ilk Türk temsilcisi olarak kabul edilen Erol Deneç'in eserlerinden oluşan "Dünden Bugüne Erol Deneç" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Nev Galeri Nevmekan Sahil'deki sergi açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan ressam Deneç, "İnsanın kendi yurdunda kendi evine yakın böyle şahane bir galeride sergi açması çok güzel. Sanatçı eserini paylaşınca zevk alır, bu muazzam bir histir. Bugün çok mutluyum, bir sürü eş dost geldi, yaptıklarımı onlarla paylaşıyor olmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Deneç, fantastik gerçekçiliğin kendi doğasında olduğuna dikkati çekerek, klasik ve çağdaş tarzda da eserler yaptığını ancak bu tarzla kendisini yansıttığına inandığını söyledi.

Leonardo da Vinci'nin sanatı "el becerisi ve hayal gücünün birleşmesi" olarak tanımladığını aktaran ressam, "Ernst Fuchs'un davetiyle Viyana'ya yerleştim. Orada insanlar gerçekten sana çok düşkündü. Türkiye'yi çok seviyorum ama sanata ilgi konusunda hala eksikliklerimiz var." şeklinde konuştu.

Sergi Küratörü Meyçem Ezengin de sergide ressamın 70 eserinin olduğunu belirterek, "Buradaki eserlerin 10 tanesi gravür, diğerleri ise tahta ve tuval üzerine yağlı boya çalışmalar. Erol Bey'in gençlik döneminden de son dönemlerinden de eserleri mevcut. 55 yıllık sanat hayatından 150'den fazla hem ulusal hem de uluslararası sergi açmış birisi. Mart ayında da Viyana'dan gelen talep üzerine orada bir sergi açmayı planlıyoruz." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise ressam Erol Deneç'i geç tanıdığını ifade ederek, "Erol Bey farklı bir ekol ve tarzın hem dünya hem de Türkiye'deki önemli temsilcilerinden birisi. Özellikle gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin tanımasını arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışına Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, hattat Hasan Çelebi ve Hikmet Barutçugil'in yanı sıra çok sayıda sanatseverin katıldığı sergi, 10 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Erol Deneç

İstanbul Kadırga'da, 1941'de dünyaya gelen sanatçı, resim sanatına çocuk yaşlarda başladı. Lise yıllarında müzikle de ilgilenen Deneç, keman ve ud çalmayı öğrendi, tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda okurken, 1962'de misafir sanatçı Anton Lehmden ile birlikte çalışarak fantastik tarza yöneldi.

Deneç, 1964'te Viyana Fantastik Resim Okulu'nun kurucularından Ernst Fuchs'un davetiyle Viyana'ya yerleşti ve ilk sergilerini açtı. Bir dönem eşi ve çocuklarıyla Alp Dağları'nın eteklerinde yaşayan sanatçı, klasik Türk müziği çalışmalarına devam etmenin yanı sıra Hint müziği ve sitar ile de ilgilendi. Sanatçı, 1989'da Türkiye'ye döndü ve 1991-1995 arasında resim öğretmenliği yaptı. Erol Deneç'in eserleri Viyana'daki Albertina ve Belvedere müzelerinin yanı sıra Viyana Şehir Koleksiyonu ile Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Türkiye'deki bazı özel koleksiyonlarda yer alıyor.

Kaynak: AA