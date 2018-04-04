Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde "Dünden Bugüne Çanakkale Ruhu Fotoğraf ve Envanter Sergisi" açıldı.

Serginin açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, belediye olarak her yıl Çanakkale ile ilgili bir sergi düzenlediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ilimize gelişi nedeniyle bu sene biraz erteleme olmuştu. Bugün açtığımız ve bir ay boyunca devam edecek olan sergimizle bütün öğrencilerimize ve Ordulu hemşehrilerimize o günün manevi ortamını ve o günlerde yaşananların belgesi mahiyetindeki fotoğrafları, askeri ve kişisel eşyalar ile birlikte sunmak istiyoruz." dedi.



Altınordu ilçesinde yapılacak şehitlik anıtının ihale sürecini başlattıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Milli Savunma Bakanlığımızdan aldığımız bilgilere göre 1877 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı'ndan itibaren Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni, 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Harekatı, terörle mücadele başta olmak üzere günümüze kadar kayda alınan bin 537 Ordulu şehidimiz var. Bu şehitlerimize manevi saygımızı göstermek için bir şehitlik yapacağımızı beyan etmiştik. Altınordu ilçesinde deniz kenarındaki Atatürk Anıtı'nın karşısında yapacağımız şehitlik anıtımızın projesini hazırlayıp ihalesine çıktık. Şehitler anıtının ön kısmında kahraman Mehmetçiğimizi tasvir eden heykeller, arka tarafında ise bin 537 şehidimizin tamamının isimleri yazılı olacak."

3-30 Nisan 2018 tarihleri arasında açık kalacak, "Dünden Bugüne Çanakkale Ruhu Fotoğraf ve Envanter Sergisi"nde Çanakkale Zaferi'nden bugüne Çanakkale ruhunu anlatan gerçek savaş malzemeleri ile fotoğraflar yer alıyor.

Serginin açılışına AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, protokol üyeleri, daire başkanları, şube müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.