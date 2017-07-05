Dündar, UÜ Rektörü Ulcay'ı Makamında Kabul Etti

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru ve beraberindekilerle birlikte Başkan Dündar'ı makamında ziyaret eden Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Osmangazi Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinlikler ve proje çalışmalarında yürüttüğü işbirliği için teşekkür etti. Rektör Ulcay, "Uludağ Üniversitesi, mimarlık, mühendislik, hukuk ve tıp başta olmak üzere pek çok fakültesi ile Türkiye'nin en büyük, en saygın yüksek öğrenim kurumlarından birisi. Osmangazi Belediyesi ile de son derece iyi ilişkiler içerisindeyiz. İlçede gerçekleştirilen pek çok önemli projede de kendileri ile işbirliği içerisindeyiz. Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra Panoramik Müze gibi Bursa'nın adını Bursa dışında da duyuracak son derece prestijli projelerde birlikte hareket etmeye özen gösteriyor. Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde önümüzdeki yüzyıllara damgasını vuracak 20 bin kişilik bir cami inşaatına başlıyoruz. Camimiz, mimarisi ve sosyal alanları ile bir çok ilki barındıran bir eser olacak. Çok güzel bir proje. Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet tarihi mimarisinin harmanlandığı bu eser, inşallah üniversitemize, Bursa'mıza yakışan bir eser olacak. Başkanımıza, bugüne kadar bizimle yaptıkları işbirliği ve verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Gerçekleştirdikleri projelerde Uludağ Üniversitesi ile bilimsel ve akademik işbirliği içerisinde hareket etmeye özen gösterdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, "Uludağ Üniversitesi, yalnızca Bursa'mızın değil, ülkemizin en saygın eğitim kurumlarından birisi. Bizler de, kendilerinden bilimsel ve akademik anlamda her zaman destek alıyoruz. Yapımına başlayacak oldukları cami projesi de, günümüz mimarisinin geçmişle harmanlandığı son derece başarılı bir proje. Bu tür eserler, aynı zamanda günümüz mimarisinin gelecek yüzyıllara birer yansıması olacak. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üniversitemizle işbirliğimiz sürecek, belediye olarak kendilerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

