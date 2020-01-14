Dündar: "Suriye'deki Savaşı Türkiye'nin İradesi Bitirecektir"

14.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:20

Osmangazi Belediyesi, iç savaş nedeniyle yıllardır büyük sıkıntılar yaşayan Suriyeli mazlumların yaralarını bir nebze sarabilmek adına yardımlarını sürdürüyor. Esed rejiminin bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için İHH işbirliğinde yardım kampanyası düzenleyen Osmangazi Belediyesi, bölgeye 5 yardım TIR'ı gönderdi. İçerisinde yiyecek ve giyecek malzemelerinin yanı sıra battaniyelerin yer aldığı yardım TIR'ları dualar eşliğinde uğurlandı. Düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Ortadoğu'da maalesef şuan bir kaos var. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi. Irak'a bakıyoruz ortada bir devlet kalmamış ve ABD ile İran kozlarını o topraklarda paylaşıyor. Böyle tuhaf bir durum söz konusu. Ortadoğu'daki ülkelerin devlet düzeni bozulurken çağdaş dünya ülkeleri bu durumu görmüyor. Binlerce yuva dağılıp bozulurken, masumlar ve sivil insanlar öldürülürken, yerinden yurdundan edilirken görmezden geliniyor" dedi.

DÜNDAR: "BATININ GÖZÜNDE MÜSLÜMAN KESİMİN DEĞERİ YOK"

Türk Milleti'nin tarihte olduğu gibi sahip olduğu insani değerler ile mazlumlara kucak açtığını ifade eden Başkan Dündar, "Batılı ülkeler herhangi bir hayvana bir şey olsa ayağa kalkar. Ancak Ortadoğu'daki insanları görmezden gelir. Batının gözünde Müslüman kesimin bir değeri yok. Biz yapmış olduğumuz bu yardımlar ile hem onlara destek oluyoruz hem de o insanların durumuna dikkat çekiyoruz. Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. Yaklaşık 180 bin tanesi Bursa'da yaşıyor. Bu yardımların bir amacı da o insanların Türkiye'ye gelmelerinin önünü keserek yurtlarında kalmalarını sağlamak" diye konuştu.

DÜNDAR: "MÜLTECİ KAMPLARINI EDİRNE'DE KURMAK GEREKİYOR"

Batılı ülkelerin Suriye'de yaşanan drama duyarsız kalmalarına sitem eden Başkan Dündar, "Batılı ülkelerin Suriyeli mültecileri görmeleri ve o insanların durumlarını anlamaları için bizim mülteci kamplarını Suriye sınırına değil de Edirne'de kurmamız gerekiyor. Oraya çadırları kurmalıyız ki Avrupa'ya yakın olsunlar. Başka türlü Avrupa'nın dikkatini çekemeyiz. İnşallah Türkiye'nin gücü ve iradesi ile oradaki düzeni sağlayacağız. Nasıl ki Libya'da ateşkesi sağlamışsak Suriye'de de savaşı bitireceğiz. Bunun sağlanması için hem hükümetimizin hem de devletimizin arkasında durmalıyız. O bölgedeki mazlumların yaralarını bir nebze sarabilmek adına bizler 2012 yılından bu yana yardımlarımızı sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Yardım kampanyasına destek sağlayan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

İHH'DAN SURİYE'YE 812'İNCİ YARDIM TIRI

Bursa İHH Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da yaptığı konuşmada Bursa'dan Suriye'ye 812'inci Yardım TIR'ını gönderdiklerini belirterek, "İç savaşın başlamasının ardından geçen 9 yılda maalesef oradaki zulüm bitmedi. Batılı ülkelerin kendi çıkarlarını uygulamak adına çıkardıkları kaos nedeniyle milyonlarca masum kişi evlerinden, yurtlarından oldu. Güvenli bölge olarak oluşturulan İdlib'e şuan bombalar atılıyor. Yüzbinlerce insan yeniden Türkiye sınırına geldi. Zorlu kış şartlarında o insanların yaşamlarını kolaylaştırmak adına destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de Osmangazi Belediyemiz işbirliğinde yardım TIR'ını bölgeye gönderiyoruz. Osmangazi Belediye Başkanı ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar düzenlediğimiz yardım kampanyaları için ne zaman Mustafa Başkanımızdan yardım istediysek her zaman bize destek oldu" dedi.

Kaynak: Bültenler