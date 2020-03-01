Dündar, soğuk kış sabahında yürekleri ısıttı

01.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:39

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, zor koşullarda hizmet veren cefakar pazarcılara soğuk kış sabahında sıcak bir sürpriz yaptı. Pazarcı esnafına ve vatandaşa sıcak çorba ikramında bulunan Başkan Dündar, yürekleri ısıttı.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, soğuk kış sabahı soluğu Zafer Mahallesi'nde kurulan mahalle pazarında aldı. Eli boş gitmeyen Başkan Mustafa Dündar'ı sabahın erken saatinde karşısında gören pazarcılar ve esnaf şaşkınlığını gizleyemedi. Başkanın erken saatte kendilerine sıcak çorba ve somun ekmeği ikram etmesi ise şaşkınlıklarını daha artırdı. Sıcak sürprizle önce yürekleri ısınan pazarcıların, sıcacık somun ekmeği ve sıcak çorba ile içleri ısındı.



Başkan Dündar, çorba ikramının ardından kasalar üzerinde esnaf ev vatandaşlarla kahvaltı yaptı. Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu'nun hediye ettiği pazar önlüğünü takan Başkan Dündar, ardından tezgahın başına geçerek satış yaparak, bu konuda ki marifetini de sergiledi.



Pazarcı esnafına hizmetleri için teşekkür eden Mustafa Dündar, "Soğuk sıcak, yaz kış demeden çalışıyorsunuz. Bu soğuk kış günü sabahın en erken saatinde kalkıp vatandaşlarımıza, sağlıklı, taze, ucuz ve kaliteli ürünleri getiriyorsunuz. Allah Sizlerden razı olsun. Sert bir kış sabahında sıcak bir çorba ile sizlerle buluşmak istedik. Her günüz böyle olsun inşallah. Kazancınız bereketli, pazarınız hayırlı olsun" dedi.



Osmangazi'nin 54 pazar yeri ile Türkiye'de en çok pazar yerine sahip belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Pazar yerlerinin büyük kısmının özel projelerle üstü kapatıldı. Cefakar pazarcımız ve vatandaşımız daha hijyenik ve konforlu, hava şartlarına uygun pazar yerlerinde buluşuyor. Bu çalışmalarımız devam edecek. En iyi ve en güzel şartlarda, sizin ve vatandaşımızın hizmet alması bizim asli görevimiz. Sizin desteğiniz ile bizim hizmetimiz devam edecek" şeklinde konuştu.



Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu'da her zaman kendilerine büyük destek veren Osmangazi Başkanı Mustafa Dündar'a tüm üyeleri adına teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA