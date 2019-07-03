Dündar Makedonya'da Bursa'yı anlattı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde "Çağdaş Belediyecilik ve İyi Örnekler" konulu panelde Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un şeref başkanlığını yaptığı 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Kongreye 14 farklı ülkeden 402 akademisyen katılırken, din, edebiyat, tarih, siyaset, ekonomi, hukuk, sağlık, turizm, coğrafya, bilişim teknolojileri, felsefe, sanat, davranış bilimleri, eğitim bilimleri başlıklarından oluşan 466 bildiri sunuldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kongre kapsamında düzenlenen "Çağdaş Belediyecilik ve İyi Örnekler" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Osmangazi'nin Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu belirten Dündar, belediye olarak eğitimden, kültüre, tarihi mirasın korunmasından, sosyal belediyeciliğe kadar hayata geçirdikleri birçok örnek hizmet hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Kongreye katkılarından dolayı Başkan Dündar'a plaketini Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç takdim etti.

Başkan Dündar, Makedonya temasları kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Atatürk'ün okuduğu Manastır Askeri İdadisi'ni de ziyaret etti. - BURSA

Kaynak: İHA