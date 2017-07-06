Abdulsamet Dündar, Gençlik ve Spor Konfederasyonu Bingöl İl Başkanı oldu.



Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan açıklamada Abdulsamet Dündar'ın, kuruluşun Bingöl İl Başkanlığına atandığı açıklandı. Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu'nun emri ve talimatıyla Genel Merkez yönetim kurulu kararıyla Kuruluşun Bingöl İl Başkanlığına Abdulsamet Dündar getirilmiştir. Sayın Abdulsamet Dündar kuruluşumuzu Bingöl İl sınırları içerinde kamu ve kuruluşlarda temsil edebilir" denildi. - BİNGÖL