Dündar'dan yardım için önemli çağrı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronovirüs ile mücadele çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardımlar konusunda bir açıklamada bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronovirüs ile mücadele çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardımlar konusunda bir açıklamada bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ilçede yapılacak yardım çalışmalarıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, korona salgını sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımız, süreçten olumsuz etkilenen esnaflarımız, yalnız ve kimsesiz yaşlılarımız ve bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize ulaşın ya da çevrenizde bulunan ihtiyaç sahiplerini lütfen bize bildirin. Gıda yardımı için www.osmangazi.bel.tr adresi üzerinden ihtiyaç formunu doldurmanız yeterli. Başvurular sadece internet sitemizden alınacaktır". - BURSA

Kaynak: İHA