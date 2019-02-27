Dündar'dan Ülkü Ocaklarına Ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ülkü Ocakları Osmangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Devletin bekası ve ülkenin geleceği adına cumhur ittifakının önemine vurgu yapan Başkan Dündar, "Ben inanıyorum ki cumhur ittifakının en iyi neticesini Osmangazi'de elde edeceğiz" dedi.

AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Ülkü Ocakları Osmangazi İlçe Başkanlığı'na yaptığı ziyarette Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Düzenli ve ülkücü gençler ile bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede her iki taraf da cumhur ittifakının önemine işaret etti. AK Parti'nin ve MHP'nin Türkiye'nin temel değerleri konusunda aynı düşünceleri paylaştıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Cumhur ittifakı, herhangi bir ittifak değildir. Devletin bekası ve ülkenin geleceği adına yapılan bir ittifaktır. MHP'li kardeşlerimizle el ele vererek milletimizin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız. Cumhur ittifakının hedef ve amacına uygun bir şekilde hareket ederek Bursa'da bütün ilçeleri alacağız. İttifakın en iyi sonucunu da Osmangazi'de elde edeceğimize inanıyorum. cumhur ittifakı, bu memleketin bundan sonra vazgeçilmez en önemli unsurudur" dedi.

Ülkü Ocakları Osmangazi İlçe Başkanlığı Fatih Düzenli de, yapmış olduğu ziyaretten dolayı Başkan Dündar'a teşekkür ederek, "Cumhur ittifakı bu memleketin bundan sonra vazgeçilmez en önemli unsuru. Cumhur ittifakı bundan sonra en iyi şekilde, en kuvvetli şekilde bizlerin gayretleriyle devam edecek. Osmangazi'de en iyi sonucu almak adına Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın her zaman destekçisi olacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı tarihi bir zafer yaşayacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA