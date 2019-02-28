Dündar'dan Miting Gibi Seçim Bürosu Açılışı

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Başkan Adayı Mustafa Dündar'ın Demirtaş'taki seçim bürosu açılışı miting havasında gerçekleşti. Açılışa Eski Bakanlardan Faruk Çelik de katılarak bir konuşma yaptı.

Başkan Dündar, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, her gün farklı bir bölgede seçim irtibat bürosu açılışına katılıyor. Demirtaş bölgesinde seçim çalışmalarını yürüteceği ve vatandaşlarla buluşma yeri olacak seçim bürosunun açılışına önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve Mustafa Esgin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve birçok partili katıldı. Yağmura rağmen meydanı dolduran vatandaşlar havai fişek ve meşalelerle Başkan Dündar'a sevgi gösterisinde bulundu.

"Hizmetler artarak devam edecek"

Açılış töreninde konuşan Dündar, Osmangazi'de AK Parti olarak seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Osmangazi'nin 136 mahallesine meclis üyelerimizle ve milletvekillerimizle inerek sizlerle oluyoruz. 31 Mart'ta yeniden Bursa'nın burçlarına AK Parti bayrağını sizlerin destekleriyle asacağız. Biz, sadece seçim sürecinde gezmiyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren gezmeye başladık. Sizleri ziyaret ederek dertlerinizi dinleyerek taleplerinizi aldık. Bu talepler doğrultusunda hizmetlerimizi şekillendirdik. Bu hizmetlerin en güzel örnekleri Demirtaş'ta görülüyor. Demirtaş, göreve geldiğimizde 19 bin nüfusu olan bir ilçeydi. Şimdi ise 80-90 binlere ulaşan planlı büyüyen bir bölgemiz. Osmangazi'ye bağlandıktan sonra dedik ki, merkezde ne olacaksa Demirtaş'ta da aynısı olacak. İşte meydan, işte cami ve kültür merkezi. Bu hizmetlerimiz yeni dönemimizde artarak devam edecek" dedi.

"Osmangazi'de Dündar tecrübesi büyük işlere imza atıyor"

Önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de AK Parti döneminde birçok gelişimin yaşandığı Demirtaş'ın Bursa'nın önemli bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Çelik, "Sanayi bölgesi olan ve birçok yatırımı arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdiğimiz bu güzel mahallemizde Mustafa Dündar başkanımızın seçim bürosu açılışını yapıyoruz. Osmangazi'de gerek, parlamentodaki hizmetleri, gerekse yerel yönetimlerdeki tecrübesiyle birlikte önümüzdeki dönem, Mustafa Dündar kardeşimizin çok önemli hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Bugüne kadar yaptıkları gelecek için referans. İnşallah daha büyük destek vererek, ben inanıyorum ki Mustafa Başkanımız, Osmangazi ilçemizi hepinizin hayal ettiği noktalara taşıyacak. Buna itimadımızın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Demirtaş'ta hepimiz kardeşiz, hangi siyasi görüşle olursak olalım. Bu kardeşliğimizi bu dayanışmamızı bu birlikteliğimizi sürdürerek ülkemizin istikrarını oluşturacağız" diye konuştu.

"Her baba yiğit bu ülkeyi yönetemez"

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar gereği kritik bir süreçte olduğunu ifade eden Çelik, "Bir taraftan dünyada küresel ekonominin durağan bir hal yaşadığı süreçteyiz. Bölgemizde bin bir türlü kimin eli kimin cebinde belli olmayan ülkelerle komşuyuz ne yazık ki. Bizim komşumuz Belçika değil, Bizim komşumuz Almanya değil, bizim komşumuz İngiltere değil. Öteden beri kanın akıtıldığı, kinin olduğu, sorunların yaşandığı, katliamların yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyada ülkeyi yönetmek kolay değil, zordur. Her baba yiğit ben çıkarım bu ülkeyi idare ederim diyemez, zaten milletimiz de ruhsat vermiyor. Bu yüzden coğrafyamızın şartlarını iyi bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin başkanlık sistemiyle yöne bir dönemde olduğunu ve 31 Mart Yerel Seçimleri ile bu sistemin tam olarak oturacağını kaydeden Çelik şöyle devam etti: "Sistem, bu süreç içerisinde tam oturacak ve gerçekten siyasi iktidarın ülkeye nasıl faydası olacak hep birlikte göreceğiz. İşte böyle bir noktada, 31 Mart seçimlerine doğru gidiyoruz. Demirtaş olarak, Bursa olarak, gerek sistem değişikliğinde, bugüne kadar yapılan seçimlerde büyük destek verdiniz. Ama şunu ifade ediyorum, 31 Mart'ta tek ayaklı değil, merkezi yönetimle beraber yerel yönetimlerin yeni sistemin oluşmasında büyük görev göreceklerini hiç birimizin unutmaması gerekiyor. Henüz işin başındayız, sistemin başındayız. Burada gerçekten Cumhur İttifakına verilecek oyların, son derece önemli olduğunu, ülkenin gelecekteki yüz yıllarını ilgilendirdiği hiç birimizin aklımızdan çıkarmamasını istiyorum. İçinizde kırgın kardeşim olabilir, hizmetten az aldım çok aldım diyen olabilir, bunlar son derece ülkenin geneli itibariyle baktığınız zaman genelin, bütününü dikkate aldığınız zaman bunların çok önemli olmadığını sizlere belirtmek istiyorum. Onun için Cumhurbaşkanımız, bu seçimlerde belediyeciliğin bir gönül işi olduğunu, insanların gönlüne özellikle hitap edilmesi gerektiğini vurguluyor" - BURSA

Kaynak: İHA