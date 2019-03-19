Dündar'dan Gönül Yolculuğu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tramvaya binerek vatandaşlarla yolculuk yaptı. Kendisini tramvayda görünce büyük şaşkınlık yaşayan yolcular ile yakından ilgilenen Başkan Dündar, yol boyunca 7'den 70'e tüm vatandaşlarla sohbet etti.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar'ın bu seferki adresi tramvay yolculuğu oldu. Dündar, Cumhuriyet Caddesi'nden tramvaya binerek Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne kadar yolculuk yaptı. Gittiği her yerde sevgiyle karşılanan Dündar, tramvayda da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Kendisini tramvayda görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar ile yakından ilgilenen Dündar, vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak sohbet etti. Sıcak ve samimi şekilde gerçekleşen sohbetlerde Dündar, yeni dönem için hazırladığı projelerden de bahsetti.

Yolculuk sırasında vatandaşların sıkıntılarını da dinleyen Dündar, 10 yıldır vatandaşların talepleri doğrultusunda projeler ürettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın isteklerine kulak veriyoruz ve her zaman vatandaş odaklı hareket ediyoruz. Bu anlayış ile hareket ettiğimiz için başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Vatandaşımızın vergisini yine vatandaşımız için harcıyoruz. Yemeyip yedirmeyip, çalmayıp çaldırmadığımız için de başımız dik, alnımız ak olarak halkımızın karşısına çıkıyoruz. İnşallah yeni dönemde de halkımızın bize vereceği destek ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA