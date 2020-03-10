Dündar'dan fedakâr geline destek
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Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel

Dündar'dan fedakâr geline destek

Azime Sırıken, yüksek tansiyon hastası ve rahatsızlığından dolayı bir böbrekle hayatını sürdürmeye çalışıyor.

10.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:37
Dündar'dan fedakâr geline destek

Azime Sırıken, yüksek tansiyon hastası ve rahatsızlığından dolayı bir böbrekle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ancak onun hayatındaki tek zorluk bu değil. Azime Hanım, aynı zamanda 15 yıldır geçirdiği felç sebebiyle yatalak olan eşi ve daha yeni yoğun bakımdan çıkan kayınvalidesine de bakıyor.


Örnek sosyal belediyecilik anlayışı ile her haneyi ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hasta yatağı ve diğer ihtiyaçlarını gönderdiği Sırıken ailesinin cefakar ve fedakar gelini Azime Sırıken'i ziyaret ederek maddi ve manevi destekte bulundu.


Hüdavendigar Mahallesi'nde oturan 1941 doğumlu Nazım Sırıken, eşi 1950 doğumlu Azime Sırıken ve annesi 1928 doğumlu Emine Sırıken son 15 yıldır yaşadıkları sağlık meseleleri sebebiyle zor günler yaşıyor. Önce 15 yıl önce Nazım Sırıken felç geçirerek yatalak oldu. Ardından annesi kalp yetmezliği sebebiyle yüzde 60 engelli raporu aldı. Ancak talihsizlikler bunlarla da bitmedi. Hem yatalak eşine, hem de kalp yetmezliği yüzünden daha bir hafta önce yoğun bakımdan çıkan kayınvalidesine bakan Azime Sırıken, yüksek tansiyondan dolayı bir böbreğini kaybetti. Ancak Azime Hanım tüm zorluklara rağmen yılmadı ve hem eşine, hem kayınvalidesine, hem de kendine bakmayı sürdürdü.


Belediyem Benimle ekiplerinin tespitinin ardından Başkan Mustafa Dündar, hemen Sırıken ailesinin hasta yatağı, hasta malzemeleri, diğer ihtiyaçlarını gönderdi. Sırıken ailesini yalnız bırakmayan Başkan Dündar, bu kez de yanına muhtar ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'i alarak önce pazar alışverişi yaptı ve yanına aldığı diğer gıda malzemeleri ile evlerini ziyaret etti. Azime Hanım'a moral veren Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin bütün imkanları ile her zaman desteğe hazır olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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