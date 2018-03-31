Dündar'dan Çat Kapı Ev Ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenli olarak yaptığı ev ziyaretleri sırasında çat kapı gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile de vatandaşın gönlünde taht kuruyor.

Belediye olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, bu tür ziyaretler ile ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşma imkanı bulduklarını söyledi. Yenibağlar Mahallesi'nde 77 yaşındaki Ali Vatan'ın evini ziyaret eden Başkan Dündar, yaşlı amca ve ailesi ile uzun uzun sohbet etti. Ali Vatan'ın 30 yıl önce inşaattan düşmesi sonucu beyninde hasar oluştuğunu ve yaşlı adamın vücudunun çeşitli fonksiyonlarını kullanamadığını öğrenen Dündar, Ali Vatan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak tekerlekli sandalye hediye etti. Dündar, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde insanlarımızın gönül dünyasındaki güzelliklerle, samimiyetle güzel anlar geçiriyoruz. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler ise paylaştıkça çoğalır. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu tür çat kapı mahalle ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" dedi.