Dündar'dan Çarşı Esnafına Teşekkür Ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahalli seçimler sonrası ilk ziyaretini çarşı esnafına yaparak desteklerinden dolayı teşekkür etti.

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde bir ilke imza atarak Osmangazi'de üçüncü kez belediye başkanlığına seçilen Mustafa Dündar, ilk ziyaretini kapalı çarşı esnafına yaptı. Bakırcılar Çarşısı'ndan başlayan ziyarette, çarşı bölgesinin tümünü gezen Başkan Dündar, esnafa hayırlı işler diledi. Esnaf ve vatandaşların büyük ilgi ile karşıladığı Dündar, tek tek dükkanlara girerek seçimlerde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Osmangazi gibi tarihi bir şehirde halkın desteği ile tarih yazdıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Osmangazi'de 10 yılı geride bıraktık. Şimdi önümüzde yeni bir 5 yıl var. Bizler geçmiş dönemlerde çok önemli çalışmalara imza attık. Sadece Bursa'da değil, Türkiye'de ses getiren dev projeleri hayata geçirdik. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Yaptıklarımızı da yapacaklarımızın teminatı olarak gösteriyoruz. Bu emek ve hizmetler karşılığında vatandaşlarımız bizleri bağrına bastı Vatandaşlarımızın bize verdiği destekle önümüzdeki 5 yılda da çok önemli çalışmalar yapacağız. Bursa gibi kurucu ve tarihi şehirde, Osmangazi'de görev yapmak bir onur. Yeniden bu onurlu göreve devam edecek olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Esnaf ve vatandaşın tebriklerini kabul eden Başkan Dündar, yeni ufuklara doğru yol alıp, Osmangazi'yi yeni hizmetlerle buluşturacağını söyleyerek çarşı ziyaretini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA