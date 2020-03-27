Dündar Arı Sütü, markalaşma yolunda Dündar marka ismiyle arı sütü üretimi yapan kadın girişimci Hacer Dündar, 5 bin metrekarelik ilk tesis yatırımını Haziran'da tamamlamayı hedeflediklerini kaydederek firma olarak önümüzdeki süreçteki en büyük hedeflerinin markalaşma çalışmaları olduğunu kaydetti.

Dündar marka ismiyle arı sütü üretimi yapan kadın girişimci Hacer Dündar, 5 bin metrekarelik ilk tesis yatırımını Haziran'da tamamlamayı hedeflediklerini kaydederek firma olarak önümüzdeki süreçteki en büyük hedeflerinin markalaşma çalışmaları olduğunu kaydetti. Kaynak: Dunya.com