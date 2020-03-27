Dündar Arı Sütü, markalaşma yolunda
Dündar marka ismiyle arı sütü üretimi yapan kadın girişimci Hacer Dündar, 5 bin metrekarelik ilk tesis yatırımını Haziran'da tamamlamayı hedeflediklerini kaydederek firma olarak önümüzdeki süreçteki en büyük hedeflerinin markalaşma çalışmaları olduğunu kaydetti.
27.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:23
Dündar marka ismiyle arı sütü üretimi yapan kadın girişimci Hacer Dündar, 5 bin metrekarelik ilk tesis yatırımını Haziran'da tamamlamayı hedeflediklerini kaydederek firma olarak önümüzdeki süreçteki en büyük hedeflerinin markalaşma çalışmaları olduğunu kaydetti.
Kaynak: Dunya.com