Dündar'a kardeş ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dündar'a kardeş ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Yerel

- Dündar'a kardeş ziyareti Dündar: "Kosova ile tarihten gelen güçlü bağımız var" Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'i ağırladı.

- Dündar'a kardeş ziyareti

Dündar: "Kosova ile tarihten gelen güçlü bağımız var"

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'i ağırladı.

Kardeş şehir Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı makamında ziyaret eden Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Osmangazi Belediyesi'nin Kosova halkının gönlündeki yerinin çok farklı olduğunu söyledi. Başkan Dündar'ın, Kosova ile münasebetlerin güçlenmesi için çok ciddi çalışmalar yaptığını ifade eden Fikrim Damka, "Mustafa Başkan, her yıl Kosova'yı birkaç kez ziyaret ediyor. Birlikte pek çok etkinlik düzenliyoruz. Kosova'daki kardeşlerini hiçbir zaman unutmuyor" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin Mamuşa ile kardeş şehir olduğunu ifade eden Bakan Damka, "Aynı zamanda her yıl birlikte Sultan Murat Hüdavendigar Han'ı anma törenleri düzenlemekteyiz. Bugün de kendilerini ziyaret ederek çeşitli projeler üzerine konuştuk. Balkanlar'da, Kosova'mızda, Prizren'de, Mamuşa'da neler yapılabilir, bu konular üzerine istişarelerde bulunduk. Kendileri, bugüne kadar daima yanımızda oldu, bize büyük destek çıktı. Ben, hem hükümetim, hem de Kosova'daki Türk toplumu adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Mamuşa'da Osmangazi izleri

Kardeş şehir Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç de Osmangazi Belediyesi ile Mamuşa arasında çok güçlü akrabalık bağları bulunduğuna dikkat çekti. Nazik ev sahipliği için Başkan Dündar'a teşekkür eden Krasniç, "Bugüne kadar yürüttüğümüz sosyal, kültürel ve teknik iş birliklerinin, Mamuşa Belediyesi'ne çok büyük katkısı oldu. Mamuşa'da, Osmangazi'nin izlerini taşıyan birçok eser mevcut. Bugün de, iki belediye arasındaki bu dostluk ve kardeşlik ilişkisinin güçlenerek devam etmesi için, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Konuklarını makamında ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bakanımız ve kardeş şehir Mamuşa Belediye Başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kosova ile Türkiye arasında tarihten gelen çok güçlü bir bağ var. Belediye olarak bizler de, yerel yönetimler düzeyinde bu ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Mesela Sultan Murad'ı anma etkinlikleri esilesiyle her yıl oradaki kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Bizler de bu ilişkilerin gelişip güçlenmesi, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağların güçlenmesine katkıda bulunuyoruz" diye konuştu. Dündar, ziyaretin sonunda Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerin maketleri üzerinde misafirlerine bilgi verdi.

Dündar'a kardeş ziyareti
Dündar'a kardeş ziyareti
Dündar'a kardeş ziyareti
Dündar'a kardeş ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Reynmen Diana Spencer Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Alper Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dündar'a kardeş ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:35:07. #1.14#

title