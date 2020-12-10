Dundalk - Arsenal Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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Dundalk - Arsenal Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

10.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:19
Dundalk - Arsenal Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Dundalk - Arsenal Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Dundalk - Arsenal maçıdır. Peki Dundalk - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

DUNDALK - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dundalk - Arsenal maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

DUNDALK - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dundalk - Arsenal maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

DUNDALK - ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tallaght Stadyumu, Dublin'da oynanacak.

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