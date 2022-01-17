Dün Survivor'da kim sürgün edildi? Dün Survivor'da kim kazandı 2022? Dün Survivor'da kim eleme adayı oldu?

Dün Survivorda kim sürgün edildi? Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da ikinci gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 16 Ocak Pazar bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Dün Survivorda kim sürgün edildi? Dün Survivorda kim kazandı 2022? Dün Survivorda kim eleme adayı oldu? İşte detaylar...

TV8'de Survivor All Star dün akşam başladı. Heyecanlı anlar yaşanan ilk bölüm sürprizlere başladı. Peki, Dün Survivorda kim sürgün edildi? Dün Survivorda kim kazandı 2022? Dün Survivorda kim eleme adayı oldu? İşte sonuçlar ve detaylar…

DÜN SURVİVOR'DA KİM SÜRGÜN EDİLDİ?



İlk dokunulmazlık oyununu da ünlüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden ilk isim Birsen olmuştu.

Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

Mert: 2

Sercan: 4

Atakan: 1

Aycan: 1

Nagihan: 1

Barış: 2