Dün Survivor'da kim sürgün edildi? Dün Survivor'da kim kazandı 2022? Dün Survivor'da kim eleme adayı oldu? - Haberler
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Dün Survivor'da kim sürgün edildi? Dün Survivor'da kim kazandı 2022? Dün Survivor'da kim eleme adayı oldu?

Dün Survivor'da kim sürgün edildi? Dün Survivor'da kim kazandı 2022? Dün Survivor'da kim eleme adayı oldu?
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Dün Survivorda kim sürgün edildi? Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da ikinci gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 16 Ocak Pazar bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Dün Survivorda kim sürgün edildi? Dün Survivorda kim kazandı 2022? Dün Survivorda kim eleme adayı oldu? İşte detaylar...

TV8'de Survivor All Star dün akşam başladı. Heyecanlı anlar yaşanan ilk bölüm sürprizlere başladı. Peki, Dün Survivorda kim sürgün edildi? Dün Survivorda kim kazandı 2022? Dün Survivorda kim eleme adayı oldu? İşte sonuçlar ve detaylar…

İlk dokunulmazlık oyununu da ünlüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden ilk isim Birsen olmuştu.

Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

  • Mert: 2
  • Sercan: 4
  • Atakan: 1
  • Aycan: 1
  • Nagihan: 1
  • Barış: 2

Dün Survivor'da sürgün edilen isim SERCAN oldu.

Dün Survivor'da kim sürgün edildi? Dün Survivor'da kim kazandı 2022? Dün Survivor2da kim eleme adayı oldu?

Survivor'da yeni sezon ile birlikte, elemeler öncesi Sürgün Kampı kuralı getirildi. Sürgün kampı kuralına göre, her gün dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımın yapılan oylama ile en çok oy alan yarışmacısı sürgün kampına gönderilecek. 4 gün sonunda toplamda 4 eleme adayının belirlenmesinin ardından 5. gün Survivor'a veda edecek yarışmacı Sürgün kampına gönderilen 4 eleme adayı arasından belirlenecek.

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

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