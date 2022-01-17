Dün Survivor'da kim sürgün edildi? Dün Survivor'da kim kazandı 2022? Dün Survivor'da kim eleme adayı oldu?
Dün Survivorda kim sürgün edildi? Heyecanla beklenen Survivor başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da ikinci gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 16 Ocak Pazar bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Dün Survivorda kim sürgün edildi? Dün Survivorda kim kazandı 2022? Dün Survivorda kim eleme adayı oldu? İşte detaylar...
TV8'de Survivor All Star dün akşam başladı. Heyecanlı anlar yaşanan ilk bölüm sürprizlere başladı. Peki, Dün Survivorda kim sürgün edildi? Dün Survivorda kim kazandı 2022? Dün Survivorda kim eleme adayı oldu? İşte sonuçlar ve detaylar…
İlk dokunulmazlık oyununu da ünlüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden ilk isim Birsen olmuştu.
Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler arasında oylama başladı:
Oylamaya göre;
- Mert: 2
- Sercan: 4
- Atakan: 1
- Aycan: 1
- Nagihan: 1
- Barış: 2
Dün Survivor'da sürgün edilen isim SERCAN oldu.
Survivor'da yeni sezon ile birlikte, elemeler öncesi Sürgün Kampı kuralı getirildi. Sürgün kampı kuralına göre, her gün dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımın yapılan oylama ile en çok oy alan yarışmacısı sürgün kampına gönderilecek. 4 gün sonunda toplamda 4 eleme adayının belirlenmesinin ardından 5. gün Survivor'a veda edecek yarışmacı Sürgün kampına gönderilen 4 eleme adayı arasından belirlenecek.
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı