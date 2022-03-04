Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları dün Birleşme Partisi Oyunu'nda kıyasıya mücadele etti! Peki, Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu? İşte, detaylar…

3 MART SURVİVOR KİM KAZANDI?

Birleşme Partisi oyunu dünün kazananları:

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