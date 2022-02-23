Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 22 Şubat 2022 Survivor ödülü ise atıştırmalık lokma çeşitleri oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları dün atıştırmalık lokma çeşitleri için kıyasıya mücadele etti! Peki, Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu? İşte, detaylar…

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Erkeklerde Gönüllüler 8-5 kazandı. Böylelikle setlerde 2-0 oldu ve Gönüllüler ödülün sahibi oldu.

• KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

• ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

• EN İYİLERDE KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER (2-0)

Ödülü kazanan takım henüz belli olmadı. Ödülü kazanan takım Gönüllüler oldu.

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor 22 Şubat ödül oyununu kazanan takım atıştırmalık lokma kazanacak.

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