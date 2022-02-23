Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu?

Haberler.com - Gündem

Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Dün akşam ünlüler ve gönüllüler atıştırmalık lokma için kıyasıya yarıştı. Peki, Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu?

Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 22 Şubat 2022 Survivor ödülü ise atıştırmalık lokma çeşitleri oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları dün atıştırmalık lokma çeşitleri için kıyasıya mücadele etti! Peki, Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu? İşte, detaylar…

Erkeklerde Gönüllüler 8-5 kazandı. Böylelikle setlerde 2-0 oldu ve Gönüllüler ödülün sahibi oldu.

Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu?

Ödülü kazanan takım henüz belli olmadı. Ödülü kazanan takım Gönüllüler oldu.

Survivor 22 Şubat ödül oyununu kazanan takım atıştırmalık lokma kazanacak.

Haberler.com - Gündem

Survivor, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title