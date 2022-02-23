Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu?
Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Dün akşam ünlüler ve gönüllüler atıştırmalık lokma için kıyasıya yarıştı. Peki, Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu?
Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 22 Şubat 2022 Survivor ödülü ise atıştırmalık lokma çeşitleri oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları dün atıştırmalık lokma çeşitleri için kıyasıya mücadele etti! Peki, Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu? İşte, detaylar…
Erkeklerde Gönüllüler 8-5 kazandı. Böylelikle setlerde 2-0 oldu ve Gönüllüler ödülün sahibi oldu.
Ödülü kazanan takım henüz belli olmadı. Ödülü kazanan takım Gönüllüler oldu.
Survivor 22 Şubat ödül oyununu kazanan takım atıştırmalık lokma kazanacak.