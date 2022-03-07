Dün Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün ne oldu? - Haberler

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Dün Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün ne oldu?

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Dün Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün ne oldu?

Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Dün akşam ünlüler ve gönüllüler Birleşme Partisi Oyunu'nda kıyasıya yarıştı. Peki, Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu?

Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları dün Birleşme Partisi Oyunu'nda kıyasıya mücadele etti! Peki, Dün Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu? İşte, detaylar…

MART SURVİVOR ÖDÜLÜ

Survivor ödül oyununu kazanan takım, poğaça çay ve havuçlu kek kazandı.

Survivor ödül oyunun ilk turunda kadınlar yarıştı ve ödülü kazanan takım Gönüllüler oldu.

Elenen isim ise, ada konseyinin ardından belli olacak.

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