Dün Sürgün adasına kim gitti? Dün akşam Sürgün adasına giden isim kim oldu? Survivor kimin ismi yazıldı?

SUR, DİYARBAKIR (Haberler.com) - Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 7. hafta 3. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 1 Mart Pazartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Dünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde Ünlüler kazandı. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderdi

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Dünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın üçüncü Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından oldu. Dün dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler arasında oylandı.

Survivor'da dün akşam ada oylamasında 3. eleme adayı olarak Yasin'in ismi çıktı.

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