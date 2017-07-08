IHAAW122108-DIS/08-07-2017



- Dün servis edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yeniden bir arada' başlıklı haberimiz, teknik bir hata sonucu bugün tekrar yayına düşmüştür...Düzeltir, abonelerimizden özür dileriz... 08.07.2017 12: 21: 08 TSI

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