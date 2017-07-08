Dün Servis Edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Yeniden Bir Arada' Başlıklı...
IHAAW122108-DIS/08-07-2017 - Dün servis edilen ’Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yeniden bir arada’ başlıklı haberimiz, teknik bir hata sonucu bugün tekrar yayına düşmüştür.
IHAAW122108-DIS/08-07-2017
- Dün servis edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yeniden bir arada' başlıklı haberimiz, teknik bir hata sonucu bugün tekrar yayına düşmüştür...Düzeltir, abonelerimizden özür dileriz... 08.07.2017 12: 21: 08 TSI
NNNN - HAMBURG