Dün Servis Edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Yeniden Bir Arada' Başlıklı...

Dün Servis Edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Yeniden Bir Arada' Başlıklı...

IHAAW122108-DIS/08-07-2017 - Dün servis edilen ’Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yeniden bir arada’ başlıklı haberimiz, teknik bir hata sonucu bugün tekrar yayına düşmüştür.

Dün Servis Edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Yeniden Bir Arada' Başlıklı...

IHAAW122108-DIS/08-07-2017

- Dün servis edilen 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yeniden bir arada' başlıklı haberimiz, teknik bir hata sonucu bugün tekrar yayına düşmüştür...Düzeltir, abonelerimizden özür dileriz... 08.07.2017 12: 21: 08 TSI
NNNN - HAMBURG