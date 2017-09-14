Dün Ne Oldu?

ABD'de ÜFE aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,4 artış olarak gerçekleşti ve beklentileri karşıladı. Euro bölgesinde sanayi üretimi aylık bazda beklentileri karşılarken, yıllık bazda beklentilerin altında kaldı. Almanya'da enflasyon ise, beklentilere paralel olarak aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %1,8 artış gösterdi.

ABD Doları dün hem gelişmiş ülke para birimleri hem de gelişen ülke para birimleri karşısında güçlü görüntü sergiledi. Gün içerisinde %2,15'li seviyelere gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %2,17'li seviyelere kadar yükseliş kaydetti.

BUGÜN NE BEKLİYORUZ?

Bugün gündem Türkiye ve İngiltere Merkez Bankalarının para politikası toplantıları ve faiz oranı kararları ile ABD'de TÜFE verisi olacak. Piyasa beklentisi TCMB'nin politika faizini %8,00 olarak, İngiltere Merkez Bankası'nın ise %0,25 olarak sabit tutması şeklinde. ABD'de ise Harvey kasırgasının etkisiyle enerji fiyatlarında görülen yükseliş eşliğinde manşet enflasyonun geçen aya göre yükselmesi beklenmektedir.

Bugün global gündem veri akışı yönünden yoğun olduğundan dolayı TL varlıklar üzerinde ve Dolar karşısında hem gelişmiş hem de gelişen ülke para birimlerinde volatilite olabilir.

Haftanın geri kalanında ise piyasalar yarınki yurtiçinde cari açık ve ABD'de perakende satış verilerini takip edecek.

USDTRY

Dün ABD Doları beklentilerle uyumlu gerçekleşen ÜFE verisi ve yarın açıklanacak önemli TÜFE verisi öncesinde gelişen ülke para birimlerine karşı güçlü görüntü çizerken, Türk Lirası da global seyre iştirak etti.

Türk Lirası, günü ABD Doları karşısında 0.7% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak bakıldığında USDTRY orta vadeli yükseliş eğilimi ve kısa vadeli yükseliş eğilimi devam etmekte. USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 3.4743 ve 3.5033'de, destek seviyeleri ise 3.4453 ve 3.4164'de bulunmaktadır.

EURUSD

ABD Doları'nın beklentilere paralel açıklanan ÜFE verisi eşliğinde gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçlü performans gösterdiği günde Euro, global görünüme eşlik etti.

Euro, günü ABD Doları karşısında 0.7% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak bakıldığında EURUSD orta vadeli yükseliş eğilimi, kısa vadeli düşüş eğilimi devam etmekte. EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 1.1901 ve 1.1979'de, destek seviyeleri ise 1.1824 ve 1.1824'de bulunmaktadır.

ALTIN

Altın, global bazda güçlenen ABD Doları, ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükseliş ile ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginliğin düşmesinin ardından geriledi.

Altın, günü 0.7% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak bakıldığında Altın orta vadeli yükseliş eğilimi, kısa vadeli düşüş eğilimi devam etmekte. Altın'da kısa vadeli direnç seviyeleri 1337.87 ve 1353.56'de, destek seviyeleri ise 1322.18 ve 1306.49'de bulunmaktadır.

BRENT

Geçen hafta yükselişe başlayan Brent, Kuveyt Petrol Bakanı Essam el- Marzouq'un, OPEC'in, Kasım ayında yapılacak toplantıda petrol arzının kesilmesi yönünde bir karar almaması halinde Mart ayı ortasında olağanüstü bir toplantı düzenleyebileceklerini açıklaması ile birlikte yükseldi.

Brent, günü 1.6% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak bakıldığında Petrol orta vadeli yükseliş eğilimi ve kısa vadeli yükseliş eğilimi devam etmekte. Petrol'de kısa vadeli direnç seviyeleri 55.32 ve 56.52'de, destek seviyeleri ise 54.11 ve 52.90'de bulunmaktadır.