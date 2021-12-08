Dün Masterchef'te takım oyununu hangi takım kazandı?7 Aralık Masterchef'te takım oyununu hangi takım kazandı?
Dün Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 9 Kasım Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 7 Aralık Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 7 Aralık 2021 Salı MasterChef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı? İşte detaylar..
MASTERCHEF 7 ARALIK SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda çay konsepti yiyeceklerin yapılmasını istedi.
Günün menüsündeki yemekler:
- Bal kabaklı mini tart
- Ekler
- Biberli ve peynirli muffin
- Krokanlı gold çikolatalı pasta
- Tuzlu kurabiye
- Sakallı sandviç
- Vişneli mekik
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te bu akşam çay konsepti yapıldı. Yarışmacılar çayın yanına pasta, kurabiye, sandviç, muffin yaptılar. Mavi takımla kırmızı takımın karşı karşıya kaldığı yarışmayı kazanan mavi takım oldu.
Bal kabaklı mini tart : Mavi Takım
Ekler :Mavi Takım
Biberli ve peynirli muffin : Kırmızı Takım
Krokanlı gold çikolatalı pasta : Mavi Takım
Tuzlu kurabiye : Mavi Takım
Sakallı sandviç : Kırmızı Takım
Vişneli mekik: Kırmızı Takım
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