Dün MasterChef'e geri dönen yarışmacılar kim? Masterchef'e kim geldi? Masterchef'e gelen yarışmacılar kim?

Masterchef'e kim geri döndü? 15 Kasım Masterchef Türkiye'de ana kadroya geri dönen yarışmacı kim? soruları Masterchef takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.

MASTERCHEF 2021 SON 10 YARIŞMACISI!

MasterChef dokuzuncu haftasında yarışacak son on bir isim; Araz Aknam, Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Yılmaz, Pelin Zaman, Safanur Bol, Sergen Özen, Tahsin Küçük...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GERİ DÖNECEK?

MasterChef Türkiye'de bu hafta yarışmadan elenen isimler arasından ana kadroya iki isim geri alınacak. Yapılacak yarışma ile birlikte kadroya dahil olan isim jüri üyeleri Mehmet, Somer ve Danilo tarafından açıklanacak.

İlk aşamada Hamza, Azize ve Ateş'in tabakları beğenildi. Masterchef ana kadroya dönme hakkı kazanan isim, Azize oldu.

İkinci isim ise Görkem oldu.

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